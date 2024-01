Tibet Tianlu Communications Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Tibet Tianlu hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt, da der aktuelle Kurs von 4,71 CNH um -11,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -3,68 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat die Tibet Tianlu in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,65 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 1,83 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +36,82 Prozent im Branchenvergleich für Tibet Tianlu. Auch im "Industrie"-Sektor hat das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, da dieser Sektor eine mittlere Rendite von 1,6 Prozent verzeichnete, während Tibet Tianlu um 37,04 Prozent darüber lag. In beiden Bereichen führt die Überperformance zu einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Tibet Tianlu als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 46,34, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 74,14 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.