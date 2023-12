Tibet Summit Industrial Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Tibet Summit-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem gleitenden Durchschnitt basiert. Unter Berücksichtigung der letzten 200 und 50 Handelstage liegt der Schlusskurs der Aktie jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Hingegen erfuhr die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" erzielte die Tibet Summit-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -48,21 Prozent, was 39,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tibet Summit-Aktie zeigt einen Wert von 92,66 für den RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und einen Wert von 68,89 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf Basis des Relative Strength Indikators.