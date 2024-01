Tibet Mineral Development Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Tibet Mineral Development-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 26,64 CNH 8,17 Prozent unter dem GD200 (29,01 CNH) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht dagegen bei 26,07 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,19 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Bewertung für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung für die Tibet Mineral Development-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen als besonders negativ bewertet, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen drehten sich überwiegend um negative Themen, wodurch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,43 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tibet Mineral Development-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (55,07 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (44,94 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Tibet Mineral Development-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der charttechnischen Analyse, Anleger-Stimmung, fundamentalen Kriterien und dem Relative Strength Index.