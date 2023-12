Tibet Huayu Mining Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Tibet Huayu Mining-Aktie hat gemäß der technischen Analyse derzeit eine "Schlecht"-Einstufung erhalten. Der Aktienkurs liegt mit 8,85 CNH um -6,25 Prozent unter der 200-Tage-Linie (GD200) von 9,44 CNH. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 8,65 CNH, was einer Differenz von +2,31 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie demnach als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Tibet Huayu Mining-Aktie mit einer Rendite von 3,01 Prozent eine positive Entwicklung von mehr als 11 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -8,29 Prozent zurückblicken. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tibet Huayu Mining liegt bei 62,34, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 40. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion neutral. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" im Anleger-Sentiment bewertet.