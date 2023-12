Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Aktie: Ist das noch normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien oft ein höheres KGV aufweisen. Tibet Cheezheng Tibetan Medicine hat ein KGV von 24,92, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie aufgrund dieser fundamentalen Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Tibet Cheezheng Tibetan Medicine liegt bei 65,28, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 53,78 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Tibet Cheezheng Tibetan Medicine in den letzten 12 Monaten eine geringfügige Unterperformance von -1,78 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Branche gezeigt. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite jedoch über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,61 Prozent, was nur geringfügig über dem Durchschnitt liegt. Daher erhält Tibet Cheezheng Tibetan Medicine auch in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.