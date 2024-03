Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Aktie: Alles nach Plan!

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,21 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Aktie ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 1 auf, was eine positive Differenz von +0,2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 47,64 im neutralen Bereich. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Aktie.

Basierend auf diesen Bewertungsfaktoren ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Aktie.