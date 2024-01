Tianyun International Holdings Ltd Aktie: Was noch aussteht!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianyun diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt somit eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Tianyun derzeit einen Wert von 1,61 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche ergibt sich eine Differenz von -2, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tianyun beträgt derzeit 70 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tianyun daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) betrachtet. Der GD200 für Tianyun liegt bei 2,78 HKD, während der aktuelle Kurs bei 3,26 HKD liegt, was einer Abweichung von +17,27 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" für Tianyun auf Basis der technischen Analyse.