Tianyun International Holdings Ltd Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Tianyun liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat Tianyun in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 226,01 Prozent erzielt. Dies ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -9,26 Prozent eine Outperformance von +235,27 Prozent. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Tianyun mit einer Rendite von 238,32 Prozent überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält Tianyun in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tianyun beschäftigt hat.

In Bezug auf die Dividende liegt Tianyun mit einer Ausschüttung von 1,61 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 % in der Nahrungsmittelbranche. Diese Differenz von 2,05 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".