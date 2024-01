Tianshui Huatian Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die chinesische Aktiengesellschaft Tianshui Huatian hat eine Dividendenrendite von 0,29 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt mit 0,02 Prozent nur leicht über dem Durchschnitt von 0,27 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Tatsache erhält das Unternehmen von den Analysten eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Tianshui Huatian eine Rendite von 4,06 Prozent, was jedoch 10,66 Prozent unter dem Durchschnitt von 14,72 Prozent für Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite jedoch um 9,63 Prozent über dem Durchschnitt von -5,57 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianshui Huatian beträgt derzeit 179. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte bei Tianshui Huatian in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies wird als positiv gewertet, ebenso wie die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Zusammengefasst wird Tianshui Huatian daher in diesem Bereich mit "gut" bewertet.