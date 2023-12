Tianshui Huatian Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Qurate Retail":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse der Aktien von Unternehmen. Im Fall von Tianshui Huatian gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tianshui Huatian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,37 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 8,56 CNH deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch nur eine geringfügige Abweichung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Tianshui Huatian aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 179,21 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auch auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tianshui Huatian liegt bei 55,7 und der RSI25 bei 62,04, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für Tianshui Huatian in den verschiedenen Analysen jeweils eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, die technische Analyse, die fundamentalen Kriterien als auch den Relative Strength-Index.