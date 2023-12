Tianshui Huatian Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage dazu getroffen werden. In Bezug auf die Tianshui Huatian-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage derzeit 58, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 61,14 im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Analyse der RSIs führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Tianshui Huatian-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 179,21 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Tianshui Huatian-Aktie bei 4,06 Prozent, was jedoch mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dennoch liegt die Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bei -6,31 Prozent, was bedeutet, dass die Tianshui Huatian-Aktie mit einer Rendite von 10,37 Prozent deutlich darüber liegt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tianshui Huatian-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 9,39 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,8 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -6,28 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -2,22 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.