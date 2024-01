Tianrun Crankshaft im Check!

Die technische Analyse der Tianrun Industry-Aktie zeigt eine Abweichung von -5,34 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat Tianrun Industry in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,65 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit einer Überperformance von 12,82 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Tianrun Industry beträgt 0,83 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert der Aktie (0,86 Prozent). Daher wird vom Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tianrun Industry-Aktie liegt bei 39,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung "Neutral" für das Unternehmen.