Tianrun Crankshaft Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Tianrun Industry ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Besonders positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Tianrun Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,01 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um 1,69 Prozent, was bedeutet, dass Tianrun Industry im Branchenvergleich um +12,32 Prozent besser abschnitt. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 1,58 Prozent, wobei Tianrun Industry um 12,43 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tianrun Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,18 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,59 CNH) weicht somit um -9,55 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (6,1 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,36 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tianrun Industry-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianrun Industry 19. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Tianrun Industry weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.