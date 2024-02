Tianrong Internet Products andrvices Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In den letzten vier Wochen wurden bei Tianrong Internet Products And Services wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 29,8 Prozent abweicht. Damit erhält die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs mit 12,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 89,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,26 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral", was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich somit insgesamt eine Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.