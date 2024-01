Tianqi Lithium Industries Aktie: Das war ja klar …

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, wobei positive Themen an fünf Tagen im Vordergrund standen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Tianqi Lithium wurde verstärkt über negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern, und basierend auf der Intensität und Tiefe der Stimmungsänderung ergibt sich eine neue Einschätzung für Aktien. In Bezug auf Tianqi Lithium wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte hingegen kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem positiven langfristigen Stimmungsbild führte.

Mit Blick auf die Dividendenrendite schüttet Tianqi Lithium eine Dividende von 7,71 % aus, was 1,8 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,9 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des möglichen Mehrgewinns.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Tianqi Lithium-Aktie bei 47,48 HKD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 41,3 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch einen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Tianqi Lithium auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.