Tianqi Lithium Industries Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten vier Wochen gab es bei Tianqi Lithium wesentliche Veränderungen bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmung bezüglich der Aktie hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt erhält Tianqi Lithium daher ein "Schlecht"-Rating.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianqi Lithium beträgt aktuell 2, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemikalienbranche als unterbewertet betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tianqi Lithium-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 45,15 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 34,25 HKD, was einem Unterschied von -24,14 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich ein negativer Trend, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.

Hingegen spiegelt die Dividendenrendite ein positives Bild wider. Mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent liegt Tianqi Lithium über dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild von Tianqi Lithium, das sowohl negative als auch positive Aspekte aufweist.