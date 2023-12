Tianqi Lithium Industries Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In den letzten Wochen gab es eine bemerkenswerte Veränderung des Stimmungsbildes bei Tianqi Lithium, die tendenziell negativ ausfällt. Dies zeigt sich anhand des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Die verstärkt negative Tendenz bei den Marktteilnehmern führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Auf der anderen Seite wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Tianqi Lithium für diesen Aspekt daher eine Bewertung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianqi Lithium bei 2,42, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,38 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tianqi Lithium liegt bei 46,97, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 60 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Tianqi Lithium-Aktie ein Durchschnitt von 48,55 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 38,35 HKD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen nach unten, was zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Stimmungsbild sich negativ entwickelt hat, während fundamentale Kriterien eine unterbewertete Aktie anzeigen. Der RSI deutet auf eine neutrale Situation hin und die technische Analyse führt zu einer negativen Bewertung.