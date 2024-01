Tianqi Lithium Industries Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Der RSI von Tianqi Lithium liegt bei 34,34 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 45,63, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende von 7,85 % liegt Tianqi Lithium mit einer höheren Ausschüttung als der Branchendurchschnitt der Chemikalien (5,93 %) um 1,93 Prozentpunkte über diesem Durchschnitt. Daher wird die Bewertung aktuell als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Tianqi Lithium diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Tianqi Lithium. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Tianqi Lithium wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Jedoch konnte auch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tianqi Lithium daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.