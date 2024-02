Tianqi Lithium H Yc 1 Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Tianqi Lithium beträgt das aktuelle KGV 2, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien", die im Durchschnitt ein KGV von 29 haben, zeigt, dass Tianqi Lithium aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt, dass die Aktie von Tianqi Lithium zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. In den vergangenen vier Wochen wurde bei Tianqi Lithium eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, weswegen die Aktie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Tianqi Lithium-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 45,15 HKD betrug. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,25 HKD, was einem Unterschied von -24,14 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen, dass die Aktie unter diesen Werten liegt und somit auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Tianqi Lithium also auch für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung zugeschrieben.