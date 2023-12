Tianqi Lithium H Yc 1 Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie von Tianqi Lithium wird in Bezug auf verschiedene Kennzahlen bewertet und analysiert. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie derzeit mit einem Wert von 2,42 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche (mit einem Durchschnitt von 51,29) zu einer Unterbewertung von 95 Prozent führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tianqi Lithium mit 7,85 Prozent 1,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie zu einer lukrativen Investition und erhält daher eine "gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) der Aktie, der derzeit bei 53,08 liegt und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 49 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Bei der technischen Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses zeigt sich, dass die Aktie in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -18,05 Prozent aufweist, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von nur -3,35 Prozent, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating.