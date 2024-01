Tianqi Lithium H Yc 1 Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

In den letzten vier Wochen wurden bei Tianqi Lithium bedeutende Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tianqi Lithium daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Eine technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Tianqi Lithium derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 47,53 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 41,8 HKD um -12,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 40,69 HKD, was einer Abweichung von +2,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Dividende von Tianqi Lithium liegt bei 7,85 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (5,93 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 1,93 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,32 darauf hin, dass die Aktie von Tianqi Lithium auf Basis der heutigen Notierungen um 95 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (42,99). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.