Tianqi Lithium H Yc 1 Aktie: Hilfe!

Die Aktie von Tianqi Lithium wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,32 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemikalienbranche (42,99) ist dies eine Unterbewertung um 95 Prozent. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage in den letzten vier Wochen bei Tianqi Lithium verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz in diesem Zeitraum zugenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 47,53 HKD, während der Kurs der Aktie bei 41,8 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,06 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 40,69 HKD, was einer Abweichung von +2,73 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Tianqi Lithium mit einer Ausschüttung von 7,85 % eine höhere Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (5,93 %) auf. Die Differenz von 1,93 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung von "Gut".