Tianqi Lithium H Yc 1 Aktie: Alles völlig egal!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Anhand dieses Indikators ist Tianqi Lithium mit einem Wert von 2,63 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 51,06, was einen Abstand von 95 Prozent zum KGV von Tianqi Lithium bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es bei Tianqi Lithium keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Tianqi Lithium daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Aktienkurs. Aktuell weist Tianqi Lithium eine Dividendenrendite von 7,85 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,85 % in der Chemikalienbranche. Dies führt zu einer positiven Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Tianqi Lithium liegt bei 66,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 54,61, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass anhand der fundamentalen Analyse Tianqi Lithium als unterbewertet eingestuft wird. Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Dividendenrendite und der Relative Strength-Index führen ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung.