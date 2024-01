Tianneng Power Internationnal Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Dividendenrendite von Tianneng Power beträgt derzeit 5,53 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 4,62 Prozent für die Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Tianneng Power eine Rendite von -16,22 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Automatische Komponenten" liegt die mittlere Rendite bei -5,07 Prozent, wobei Tianneng Power mit -11,15 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tianneng Power-Aktie zeigt einen Wert von 46,94 für den RSI7 (sieben Tage) und 53,05 für den RSI25 (25 Tage). Diese Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianneng Power liegt derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,45 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15. Auf Grundlage des KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.