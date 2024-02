Tianma Microelectronics Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier zu einem bestimmten Zeitpunkt überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf der Analyse von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Bei Tianma Microelectronics wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 40,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Ebenso verhält es sich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 58,93 liegt und ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Tianma Microelectronics im letzten Jahr eine Rendite von 15,83 Prozent erzielt, was 29,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branchenrendite von -8,49 Prozent für "Elektronische Geräte und Komponenten" schneidet das Unternehmen mit einer Überperformance von 24,32 Prozent gut ab.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianma Microelectronics mit 47,03 einen Wert auf, der dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Das Sentiment und der Buzz um Tianma Microelectronics haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf einer Auswertung sozialer Medien, die eine Verschiebung zu negativen Themen festgestellt hat. Damit erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine schlechte Bewertung. Gleichzeitig wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen registriert, was ebenfalls als negativ bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Tianma Microelectronics insgesamt ein neutrales Rating für den RSI, ein gutes Rating für die Branchenvergleich-Aktienkurse und ein neutrales Rating für fundamentale Kriterien. Im Bereich Sentiment und Buzz wird das Unternehmen jedoch negativ bewertet.