Tianma Microelectronics Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die charttechnische Analyse der Tianma Microelectronics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,72 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,83 CNH liegt, was einem Unterschied von +1,13 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 10,4 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,48 Prozent). Insgesamt wird die Tianma Microelectronics-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tianma Microelectronics mit 0 Prozent 1,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da sie im Vergleich als unrentables Investment erscheint.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47,03 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält sie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Tianma Microelectronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,83 Prozent verzeichnete, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 19,45 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -3,62 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich hingegen lag die Aktie 2,74 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Tianma Microelectronics-Aktie ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie versehen.