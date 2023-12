Tianma Microelectronics Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Tianma Microelectronics von Anlegern als "Neutral" eingestuft

In den letzten zwei Wochen wurde Tianma Microelectronics von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend negativen Themen der vergangenen Tage. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Kommunikation über Tianma Microelectronics in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt, und es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Tianma Microelectronics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +0,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance sogar um 5,66 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tianma Microelectronics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 9,69 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 10,07 CNH weicht um 3,92 Prozent vom Durchschnitt ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Tianma Microelectronics von Analysten und Anlegern als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Buzz in den sozialen Medien, dem Branchenvergleich des Aktienkurses und der technischen Analyse.