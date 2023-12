Tianma Microelectronics Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an drei Tagen vermehrt negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Aspekte des Unternehmens Tianma Microelectronics gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung zum Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tianma Microelectronics derzeit 0, was eine negative Differenz von -1,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" bedeutet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens erhält daher von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Tianma Microelectronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,83 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" durchschnittlich um 18,53 Prozent, was eine Underperformance von -2,7 Prozent für Tianma Microelectronics im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite des Unternehmens mit 2,56 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Underperformance im Branchenvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianma Microelectronics liegt bei 47, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.