Tianma Microelectronics Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Tianma Microelectronics wurde der 7-Tage-RSI auf 62,65 Punkte festgestellt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,41 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" erzielte Tianma Microelectronics im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,32 Prozent, was 10,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -10,83 Prozent, und Tianma Microelectronics übertrifft diesen Wert um 5,5 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Tianma Microelectronics derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -1,21 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 9,04 CNH der Tianma Microelectronics-Aktie mit -4,64 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 9,17 CNH auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Tianma Microelectronics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.