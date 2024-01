Tianli Education Aktie: Das war ja klar …

Die Aktie von Tianli hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,4 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3,23 HKD, was einem Unterschied von +34,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,66 HKD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +21,43 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tianli-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Tianli konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tianli für diese Stufe also ein "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tianli liegt aktuell bei 49,51 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Tianli-Aktie also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Tianli derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Gesamtbewertung der Aktie von Tianli basierend auf den genannten Kriterien ergibt daher eine neutrale bis negative Einschätzung.