Tianli Education Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Tianli-Aktie weist derzeit eine positive Kursentwicklung auf, was sich auch in der technischen Analyse zeigt. Mit einem Kurs von 3,08 HKD liegt sie um +12,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies wird kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +27,27 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf die Dividende weist Tianli derzeit eine Rendite von 1,69 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,24 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) positiv auf. Mit einem Wert von 17,45 ist die Aktie deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 32,28. Daher wird die Tianli-Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und hier zeigt sich ein überwiegend positives Bild. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positiv über Tianli diskutiert, was sich auch in einem positiven Stimmungsbarometer widerspiegelt. Somit erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.