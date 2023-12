Tianli Education Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Tianli: Aktuelle Analyse der Stimmung und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Faktoren bei der Analyse von Tianli. In den letzten Monaten zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Tianli eine Rendite von 1,21 Prozent auf, was 5,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analyse der sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber Tianli eingenommen haben. Die Mehrheit der Kommentare und Beiträge bezog sich auf neutrale Themen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tianli liegt bei 52,48, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 32,81, was erneut zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Tianli basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungsfaktoren.