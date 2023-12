Tianli Aktie: Das ist ein Hammer

Die Tianli-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,4 HKD für den Schlusskurs aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,35 HKD, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,33 HKD, was über dem letzten Schlusskurs (+6,06 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Tianli daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -5,49 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Tianli eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tianli-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (38,46 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 55). Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,72 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.