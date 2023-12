Tianli Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Tianli im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie weist eine Rendite von -50 Prozent auf, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche für elektronische Geräte und Komponenten verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,16 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Tianli mit 35,84 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Tianli liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 % in der Branche für elektronische Geräte und Komponenten. Die Differenz von lediglich 5,47 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tianli-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,17, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tianli.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tianli derzeit bei 0,4 HKD, während der Aktienkurs bei 0,28 HKD liegt, was einen Abstand von -30 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,34 HKD und einer Differenz von -17,65 Prozent im "Schlecht"-Bereich.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Tianli basierend auf verschiedenen Kriterien, was auf eine schlechte Performance der Aktie hinweist.