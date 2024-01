Tianli Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse der Tianli-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,4 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs von 0,35 HKD einen Abstand von -12,5 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,34 HKD, was einer Differenz von +2,94 Prozent entspricht, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Im Branchenvergleich hat die Tianli-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 39,92 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,11 Prozent, und Tianli liegt aktuell 36,89 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auf fundamentaler Ebene weist die Tianli-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 53,84) als unterbewertet gilt und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.