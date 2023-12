Tianli Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Eramet":

Die technische Analyse der Aktie von Tianli zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,4 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,32 HKD lag und damit einen Abstand von -20 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 0,34 HKD, was einer Differenz von -5,88 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianli diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat Tianli derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,82 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tianli-Aktie liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61 und wird daher als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gewertet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral" vergeben.