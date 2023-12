Tianli Aktie: Der Knall ist da!

Die Aktie von Tianli wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Mit einem aktuellen KGV von 7,72 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter dem Branchendurchschnitt von 70,6 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Jedoch hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,87 Prozent erzielt, was 33,36 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -10,21 Prozent, und Tianli liegt aktuell 25,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tianli-Aktie derzeit auf 0,42 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,31 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -26,19 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,34 HKD, was einer Distanz von -8,82 Prozent entspricht und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Tianli eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Tianli-Aktie, das sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Ebene zu einer negativen Bewertung führt.