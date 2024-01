Tianli Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianli diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianli liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,88 für "Elektronische Geräte und Komponenten" deutlich niedriger ist (ca. 86 Prozent). Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet und als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tianli-Aktie bei 0,35 HKD liegt und damit um 12,5 Prozent unter dem GD200 (0,4 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,33 HKD, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,06 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tianli-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Tianli eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,47 % für "Elektronische Geräte und Komponenten" als niedriger zu bewerten ist. Daher wird die Dividendenpolitik derzeit als "Schlecht" eingestuft.