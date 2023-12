Tianjin Zhonghuan Semiconductor Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von Tcl Zhonghuan Renewable Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,49 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -6,58 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -44,91 Prozent für Tcl Zhonghuan Renewable Energy. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 13,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Tcl Zhonghuan Renewable Energy 64,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tcl Zhonghuan Renewable Energy 7. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Damit ist Tcl Zhonghuan Renewable Energy aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tcl Zhonghuan Renewable Energy eine Dividendenrendite von 0,36 % aus, was 0,57 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 0,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tcl Zhonghuan Renewable Energy diskutiert. Als Resultat erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.