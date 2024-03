Tianjin Zhonghuan Semiconductor Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) der Tcl Zhonghuan Renewable Energy liegt bei 72,86 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über Tcl Zhonghuan Renewable Energy geführt wurden. An drei Tagen wurden positive Themen diskutiert, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung heute führt.

Die Dividendenrendite von Tcl Zhonghuan Renewable Energy liegt mit 0,69 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,99 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 21,13 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,6 CNH liegt, was einer Differenz von -40,37 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Unterschied von -7,08 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit erhält die Tcl Zhonghuan Renewable Energy-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.