Tianjin Zhonghuan Semiconductor Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Tcl Zhonghuan Renewable Energy wird der 7-Tage-RSI mit 82,89 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 79,94 zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tcl Zhonghuan Renewable Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,83 auf, was einem neutralen Rating entspricht, da dieser Wert auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tcl Zhonghuan Renewable Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,11 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,87 CNH liegt deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Basis führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 18,78 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Tcl Zhonghuan Renewable Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,49 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche zu einer Underperformance von -44,93 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite 63,89 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.