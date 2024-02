Tianjin Zhonghuan Semiconductor Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Tcl Zhonghuan Renewable Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,2 Prozent. Diese Entwicklung stellt eine Underperformance von -38,24 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" dar, bei dem ähnliche Aktien im Durchschnitt um -27,96 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Tcl Zhonghuan Renewable Energy um 47,66 Prozent unter dem Durchschnitt von -18,54 Prozent, was auf eine Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich hinweist und zu einem Gesamtrating von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tcl Zhonghuan Renewable Energy ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 30,37, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 59,31 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tcl Zhonghuan Renewable Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,23 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 12,37 CNH, was einem Unterschied von -46,75 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 14,41 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,16 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tcl Zhonghuan Renewable Energy-Aktie daher ein "Gut"-Rating.