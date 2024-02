Tianjin Tianyao Pharmaceutical Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Tianjin Tianyao Pharmaceutical beträgt 11,11, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 62,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat Tianjin Tianyao Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,32 Prozent erzielt, was 22,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -18,99 Prozent, und Tianjin Tianyao Pharmaceutical liegt aktuell 20,31 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge für Tianjin Tianyao Pharmaceutical gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".