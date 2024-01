Tianjin Tianyao Pharmaceutical Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI der Tianjin Tianyao Pharmaceutical liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 76,42, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Tianjin Tianyao Pharmaceutical-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Tianjin Tianyao Pharmaceutical einen Abstand von -4,48 Prozent zum GD200 (5,13 CNH) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,13 CNH, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tianjin Tianyao Pharmaceutical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen insgesamt neutral gegenüber Tianjin Tianyao Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab vier positive und ein negatives Feedback, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Somit erhält Tianjin Tianyao Pharmaceutical von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.