Tianjin Tianyao Pharmaceutical Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die technische Analyse der Tianjin Tianyao Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 5,11 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 5,05 CNH lag und damit einen Abstand von -1,17 Prozent aufwies. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage aktuell bei 5,15 CNH, was einer Differenz von -1,94 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 70,97 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage RSI zeigt hingegen weder eine Überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflusst. Die Analyse hat ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen eher neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Tianjin Tianyao Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,65 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,58 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,22 Prozent für Tianjin Tianyao Pharmaceutical. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,69 Prozent hatte, lag das Unternehmen um 21,34 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.