Tianjin Tianyao Pharmaceutical Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Tianjin Tianyao Pharmaceutical beträgt 66,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 76,42, was zu einer schlechten Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein schlechtes Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tianjin Tianyao Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,13 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,9 CNH weicht um -4,48 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer neutralen Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer guten Bewertung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich somit eine gute Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine gute Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine gute Bewertung für Tianjin Tianyao Pharmaceutical in diesem Punkt.