Tianjin Tianyao Pharmaceutical Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Tianjin Tianyao Pharmaceutical liegt der aktuelle RSI-Wert bei 35,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tianjin Tianyao Pharmaceutical. Es gab drei positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten Wochen war ein Anstieg positiver Kommentare über Tianjin Tianyao Pharmaceutical in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über die Aktie deuten auf ein positives Sentiment und führen zu einem "Gut"-Rating insgesamt.

Im Branchenvergleich erzielte Tianjin Tianyao Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,24 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche ist dies eine Outperformance von +0,87 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 2,81 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.