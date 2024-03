Tianjin Tianyao Pharmaceutical Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Tianjin Tianyao Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs beträgt jedoch 4,01 CNH, was einer Abweichung von -19,8 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,25 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,65 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tianjin Tianyao Pharmaceutical beträgt 54,29, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 beträgt 51, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger lässt sich auch als "Neutral" einstufen, da die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, aber in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Tianjin Tianyao Pharmaceutical bei -15,24 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite mit 2,84 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.