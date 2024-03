Tianjin Tianbao Infrastructure-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Tianjin Tianbao Infrastructure ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigt an 11 Tagen grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind die Anleger weiterhin hauptsächlich an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer wird Tianjin Tianbao Infrastructure insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,57 CNH für den Schlusskurs der Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,92 CNH, was einem Unterschied von -18,21 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,82 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,55 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität in Bezug auf Tianjin Tianbao Infrastructure. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tianjin Tianbao Infrastructure somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie zeigt einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 27,81, was bedeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tianjin Tianbao Infrastructure.