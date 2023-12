Tianjin Tianbao Infrastructure Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse der Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,04 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,45 CNH weicht somit um -14,6 Prozent ab, was auf charttechnischer Ebene eine "Schlecht"-Bewertung darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 3,43 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+0,58 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel über- oder überverkauft ist. Für Tianjin Tianbao Infrastructure liegt der RSI7 bei 44,19 Punkten und der RSI25 bei 50,4. Aufgrund dieser Werte erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Basiswerte.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Tianjin Tianbao Infrastructure, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Internet-Kommunikation zeigt die Analyse eine deutliche Eintrübung der Stimmung und eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Zusammenfassend erhält die Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die einfache Charttechnik und das Anleger-Sentiment positiv ausfallen, während die Internet-Kommunikation einen negativen Trend aufzeigt.